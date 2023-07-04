جهاد جريشة ينتقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - يرى الحكم الدولي السابق، جهاد جريشة أن يجب مواصلة تدريب الحكام بشكل مستمر من أجل تفادي الأخطاء خاصةً وسط عدم وجود أي تطور بشكل ملفت على مستوى التحكيم المصري، الذي يسير على نفس النهج للموسم الثاني تواليا.

وتابع، أنه لا نشعر بوجود فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، نسعى لإصلاح المنظومة وتطوير التحكيم فقط، ما يحدث حاليا (يغرق أي حد) ونحتاج لعمل كثير من أجل تطوير المنظومة التحكيمية في مصر.

وواصل، أنه نعيش فترة سيئة بل أسوأ من الموسم الماضي، فيتور بيريرا ليس موجود، ومشكلة كلاتنبرج كان في سفره المستمر خارج مصر، لو كان متواجدًا بصفة مستمرة كان سيكون أفضل كثيرا من الخبير البرتغالي الموجود حاليا، وهو موجود منذ 6 أشهر ولا يوجد أي جديد.

شدد جريشة في تصريحاته أن وجود حكم مصري في مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك ، يعتمد على قدرات الحكم الذي سيتم تعيينه لإدارة اللقاء، متمنيا النجاح للحكم الذي سيدير المباراة.

وتابع تصريحاته أن أبرز المرشحين لمباراة القمة، محمد معروف ومحمود البنا ومحمود ناجي وأمين عمر، وبالنسبة لـ الفار قد يتواجد محمد عادل أو الغندور.



حكم مصري يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة فيتور بيريرا، على إسناد إدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك في الدوري الممتاز لطاقم تحكيم مصري وعدم الاستعانة بحكام أجانب في القمة.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هذه الفكرة تأتي فى ظل دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لرؤية فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام والتي تهدف إلى تأكيد الثقة فى الحكام المصريين من أجل استغلال حالة التطور التي ظهرت على الأداء و استغلال المباراة في رفع الحالة المعنوية للحكام و زيادة المنافسة بينهم على تقديم الأفضل لنيل شرف إدارة مباراة القمة والتي تتمتع بأهمية كبيرة بين جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري:

حددت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة عامر حسين، يوم 13 يوليو الجارى موعدًا لإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر الدورى المصرى.



