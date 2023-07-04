الهلال السعودي يعلن ضم مهاجم عالمي خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الهلال السعودي لإعلان التعاقد مع مهاجم عالمي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت التقارير الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الهلال ستنهي خلال الأيام المقبلة إجراءات التعاقد مع مهاجم بإمكانيات عالية، سيكون مفاجأة قوية وإضافة كبيرة للكتيبة الزرقاء.

كما أكد خورخي خيسوس المدير الفني للفريق أن هناك صفقات قوية منتظرة في طريقها للحسم خلال الأيام المقبلة، ورفض المدرب الكشف عن جنسية اللاعبين المستهدف التعاقد معهم من الإدارة.

مدرب الهلال السعودي يغازل بيرناردو سيلفا

أشاد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بمواطنه النجم بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وبالقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم الدولي والتي جعلته هدفًا لفريق الهلال هذا الصيف.

ويخوض نادي الهلال مفاوضات جادة مع اللاعب البرتغالي من أجل اقناعه بالقدوم إلى الدوري السعودي وارتداء القميص الأزرق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل التحركات الكبيرة لدعم الفرق الأربعة الكبار في دوري روشن.

ويجري صندوق الاستثمارات في السعودية مفاوضات مع عدد كبيرة من النجوم البارزين في أوروبا لجلبهم إلى الدوري السعودي ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية ومشروع تطويرها.

وقال جيسوس مدرب الهلال ردًا على أنباء اقتراب الهلال من التعاقد مع بيرناردو سيلفا: " بيرناردو سيلفا من أفضل اللاعبين في العالم وبالتأكيد أحب أن أراه في الهلال، سيكون أضافة كبيرة للفريق ".

وكان الهلال قد أعلن رحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا و المدافع هيون سو الذي تقرر خروجه من القائمة لحين تعافيه من الإصابة، ولوسيانو فييتو.