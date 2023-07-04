موعد مباراة إنبي والنجوم بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة نظيره النجوم، في مباراة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر، على ملعب بتروسبورت.

وصعد إنبي إلى ربع النهائي بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما على استاد بتروسبورت.

واستطاع النجوم الصعود لربع النهائي بعد الفوز على سموحة بهدف مقابل لا شيء، على استاد السكة الحديد.

موعد مباراة إنبي والنجوم والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة إنبي والنجوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل بشكل حصري على قناة أون سبورت المالكة لحقوق بث المباراة المصرية المحلية.

تشكيل إنبي المتوقع أمام النجوم

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - محمد حمدي

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة في الموسم الماضي بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يواجه المقاولون العرب

وفي نفس الدور يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر 2023.

وتخطى الزمالك عقبة فريق بروكسي بدور الـ 32 بالفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.