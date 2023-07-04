الشباب يقدم عرض مغري لـ شراء إيكاردي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي الشباب السعودي، للتعاقد مع مهاجم عالمي من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية الحالية، وتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي الشباب وضع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الذي انتهت اعارته مع جالطة سراي، في الميركاتو الصيفي.

وتابعت التقارير، أن الشباب قدم عرضا لضم إيكاردي المتوج بالدوري التركي مع جالطة سراي، بعقد يمتد حتى موسمين آخرين.



الشباب يعرض 40 مليون يورو



ويتضمن العرض الذي قدمه نادي الشباب ، راتبا لإيكاردي مقابل 40 مليون يورو بشكل سنوي، ومن المتوقع أن يتواصل مسؤولو النادي مع إدارة باريس لإتمام الصفقة وضم النجم الأرجنتيني مقابل 20 مليون يورو.

لعب إيكاردي في الموسم الماضي مع جالطة سراي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، حتى نهاية الموسم المنقضي، وخاض مع فريقه التركي 24 لقاء.

أحرز إيكاردي مع جالطة سراي 22 هدفا واستطاع صناعة 7 تمريرات حاسمة ليتوج في النهاية مع فريقه بلقب الدوري التركي.

ويستهدف مسؤولو الأندية السعودية التعاقد مع نجوم عالمية، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أنضم للنصر بشكل مجاني في الشتاء الماضي، قبل أن ينضمه إليه أمس الإثنين بشكل رسمي الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف العالمي، فيما تعاقد اتحاد جدة مع الثنائي الفرنسي، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر، قبل أن يتعاقد مع مواطنه نجولو كانتي لاعب تشيلسي الاسبٌ.

فيما ضم الهلال السعودي البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي، بينما وقع أهلي جدة مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، واقترب من روبرتو فيرمينو نجم ليفربول السابق من الإنضمام للأهلي.

في سياق متصل، أبدى نادي فولهام الإنجليزي، اهتمامه بضم إيكاردي، مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب ممثلي إيكاردي الاتفاق على البنود الشخصية في عقد اللاعب مع فولهام، لكن يظل الراتب عائقا، حيث يتقاضى مع باريس سان جيرمان ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا، أكثر من ضعف راتب بيرند لينو ولايفين كورزاوا، أعلى اللاعبين أجرا في فولهام.

ويملك إيكاردي عام واحد في عقده مع باريس سان جيرمان، لكن من المستبعد أن يبقى في الفريق الفرنسي المزدحم بالنجوم في خط الهجوم.

