برشلونة يتوصل لاتفاق لضم "ميسي تركيا"

ياسر رشاد - القاهرة - نجح برشلونة الإسباني في التوصل لاتفاق مع فنربخشة بشأن ضم الموهبة التركية أردا جولر، بعد المستوى المميز الذي أظهره اللاعب مع فريقه خلال الموسمين الماضيين.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برسلونة توصل لاتفاق مع إدارة فنربخشة للتعاقد مع أردا جولر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



واستطاع النجم التركي البالغ 18 عامًا من لفت أنظار كبار أوروبا، حيث يرغب ريال مدريد وميلان وبوروسيا دورتموند وبرشلونة في اتمام التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديكو، مسؤول برشلونة اتفق مع إدارة فنربخشة على ضم جولر مقابل 17.5 مليون يورو، والتي تعد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الفريق التركي.



وشددت على أن صاحب ال 18 عامًا سيستمر مع فنربخشة لمدة موسم آخر، مما يعني أن الصفقة ستتم في 1 يوليو من العام المقبل 2024.



وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن هذا الاتفاق الذي توصل إليه ديكو مع فنربخشة يُرضي الأخير، وذلك بسبب وقوع البارسا تحت طائلة قواعد اللعب المالي النظيف خلال الموسم الجديد.



في سياق متصل،كسفت تقارير صحفية تركية أن قرار إدارة فنربخشة النهائي حول انتقال جولر لأي من الأندية التي ترغب في التعاقد معه سيكون مساء اليوم، بعدما اجتمع اللاعب مع أحد مسؤولي الإدارة ومدرب الفريق إسماعيل كارتال.



ويمتلك جولر عقد مع فنربخشة حتى صيف 2025، لكنه يرغب في الرحيل خلال الفترة الحالية، بعد العروض الكبيرة التي تلقاها فريقه خلال الفترة القليلة الماضية.



في سياق أخر، تسود حالة من القلق داخل ريال مدريد، بعد علم إدارة الميرينجي باتفاق برشلونة مع إدارة فنربخشة، مما يجعل فلورنتينو بيريز يدرس الانسحاب من سباق التعاقد.



وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن بيريز يعلم أن جولر أصبح لاعبًا ضمن صفوف برشلونة، بعد اتفاق العملاق الكتالوني مع النادي التركي.

ويبحث ريال مدريد خلال الفترة المقبلة عن التعاقد مع لاعب وسط مميز خلال الفترة المقبلة، بعدما تقدم لوكا مودريتش وتوني كروس في العمر، بالإضافة إلى تفكير المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، المدير الفني في تدعيم هذا المركز خلال الفترة المقبلة.