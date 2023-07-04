الاتفاق السعودي يوجه أنظاره نحو أوباميانج وهندرسون

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت إدارة نادي الاتفاق السعودي أنظارها نحو الثنائي بيير أيمريك أوباميانج لاعب تشيلسي و هندرسون لاعب ليفربول للتعاقد معهم ضمن خطة دعم صفوف الفرسان خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الواردة اليوم من السعودية أن إدارة الاتفاق بعد فشل محاولاتها لجلب السنغالي ساديو ماني الذي ارتبط اسمه بالنادي مؤخرًا، وجهت أنظارها نحو أوباميانج كخيار هجومي مميز لدعم صفوف الفريق.

كما بدأت إدارة النادي تحركاتها من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المميز جوردان هندرسون، حيث فتح النادي خط التفاوض مع لاعب ليفربول الإنجليزي على أمل الحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاءت محاولات ضم الثنائي بناءً على رغبة المدير الفني للفريق ستيفن جيرارد الذي أبدى قناعته بالصفقات وأكد أن الثنائي سيكون إضافة قوية للفريق.

ألفارو موراتا يرفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي

رفض النجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عرضًا خياليًا للانتقال إلى نادي التعاون في الدوري السعودي ضمن خطة الذئاب لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الإسباني الشهير ماتيو موريتو في تصريحات نقلتها بعض الصحف السعودية اليوم: " الفارو موراتا رفض عرضًا بقيمة 120 مليون يورو على ثلاث سنوات من نادي التعاون السعودي ".

وكشفت التقارير أن اللاعب لم يقتنع بقيمة العرض الذي حصل عليه، كما أنه يعطي الأولوية للاستمرار في أوروبا بالوقت الحالي، حيث يرى الإسباني الدولي صاحب الـ30 عامًا أنه مازال قادرًا على العطاء في أوروبا ".

الهلال السعودي يعلن ضم مهاجم عالمي خلال أيام

يستعد نادي الهلال السعودي لإعلان التعاقد مع مهاجم عالمي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت التقارير الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الهلال ستنهي خلال الأيام المقبلة إجراءات التعاقد مع مهاجم بإمكانيات عالية، سيكون مفاجأة قوية وإضافة كبيرة للكتيبة الزرقاء.

كما أكد خورخي خيسوس المدير الفني للفريق أن هناك صفقات قوية منتظرة في طريقها للحسم خلال الأيام المقبلة، ورفض المدرب الكشف عن جنسية اللاعبين المستهدف التعاقد معهم من الإدارة.