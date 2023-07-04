ثناني الأهلي المصاب يطير إلى النمسا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن الثناني أكرم توفيق وكريم فواد لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي سوف يطيرا إلى النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة للإطمئنان على موقفهم الأخير من الإصابة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن سفر الثنائي جاء من أجل الخضوع إلي فحوصات طبية أخيرة تحت إشراف الطبيب المعالج لهما قبل الحصول على قرار طبي بالدخول في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول والانتهاء من بروتوكول الفيفا بشأن إصابات الرباط الصليبي .

وأتم شبانة حديثه بأن الدكتور احمد أبو عبلة قد أكد على أن أكرم توفيق خضع لقياسات عضلية متقدمة وجاءت نتيجتها إيجابية للغاية، وهو ما يتزامن مع تقدمه بشكل كبير في برنامج التأهيل البدني تمهيدا للعودة بشكل تدريجي للمشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

الوكر القطري يضم حمدي فتحي

في سياق مٌتصل، أعلن نادي الوكرالقطري منذ قليل ، التعاقد مع حمدي فتحي لدعم صفوف القطري خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

ومن المقرر ان يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة لإتمام صفقة اللاعب المنتظرة والتي اثارت ضجة عالمية في الشارع القطري.

ونشر الوكر القطري بيان صحفي يكشف فيها تفاصيل التعاقد مع حمدي فتحي"الوكرة يتعاقد مع لاعب الوسط حمدي فتحي لأربعة مواسم قادمًا من نادي الأهلي المصري".

وأضاف: "حمدي فتحي هو المحترف السابع والأخير في الفريق ونتمنى له التوفيق مع الموج الأزرق".

كما قام الحساب الرسمي لنادي الوكرة على تويتر بالإعلان الرسمي عن الصفقة قبل أن يتم حذفها مرة أخرى لسبب غير معلوم.

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، عن الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «وجود حكم مصري في القمة المقبلة، يعتمد على قدرات الحكم الذي سيتم تعيينه لإدارة المباراة، نتمنى نجاح الحكم الذي سيتم تعيينه».

وأتم: «المرشحين الأبرز لإدارة القمة، سيكون محمد معروف ومحمود البنا ومحمود ناجي وأمين عمر، وبالنسبة لـ الفار قد يتواجد محمد عادل أو الغندور».

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز التي يعتلي الأحمر صدارتها.