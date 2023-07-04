محمد حمزة يتصدر التصنيف الأولمبي لسلاح الشيش المؤهل لباريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اللاعب محمد حمزة لاعب منتخب مصرلسلاح الشيش التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات.

وحقق محمد حمزة في المباراة النهائية الفوز على نظيره علاءالدين أبوالقاسم بنتيجة 15 مقابل 6 ، ليفوز بالميدالية الذهبية، بينما يحصل أبوالقاسم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حصد عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين وذلك بعد تأهلهما لنصف النهائي قبل أن يخسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13، بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة التي أقيمت خلال الفترة الماضية مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن توج البطل المصري محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، بالميدالية الذهبية بعد تحقيق فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

محمد حمزة

وتمكن محمد حمزة من تحقيق الفوز في النهائي بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في لعبة سلاح الشيش، بعد أن فاز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8 في نصف النهائي بعد أن حقق الفوز في ربع النهائي على بطل الصين بنفس النتيجة 8-15.

وشهد مشوار محمد حمزة في البطولة تحقيق الفوز في دور ثمن النهائي على حساب مواطنه البطل المصري علاء أبوالقاسم فيما فاز على لاعب فرنسا 15 /13 فى دور الـ 32 قبل الفوز على لاعب صربيا بنتيجة بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ64.

وشهدت البطولة مشاركة 203 لاعب في منافسات الفردي و27 دولة في منافسات الفرق.