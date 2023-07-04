ألفارو موراتا يرفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - رفض النجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عرضًا خياليًا للانتقال إلى نادي التعاون في الدوري السعودي ضمن خطة الذئاب لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الإسباني الشهير ماتيو موريتو في تصريحات نقلتها بعض الصحف السعودية اليوم: " الفارو موراتا رفض عرضًا بقيمة 120 مليون يورو على ثلاث سنوات من نادي التعاون السعودي ".

وكشفت التقارير أن اللاعب لم يقتنع بقيمة العرض الذي حصل عليه، كما أنه يعطي الأولوية للاستمرار في أوروبا بالوقت الحالي، حيث يرى الإسباني الدولي صاحب الـ30 عامًا أنه مازال قادرًا على العطاء في أوروبا ".

الهلال السعودي يعلن ضم مهاجم عالمي خلال أيام

يستعد نادي الهلال السعودي لإعلان التعاقد مع مهاجم عالمي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت التقارير الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الهلال ستنهي خلال الأيام المقبلة إجراءات التعاقد مع مهاجم بإمكانيات عالية، سيكون مفاجأة قوية وإضافة كبيرة للكتيبة الزرقاء.

كما أكد خورخي خيسوس المدير الفني للفريق أن هناك صفقات قوية منتظرة في طريقها للحسم خلال الأيام المقبلة، ورفض المدرب الكشف عن جنسية اللاعبين المستهدف التعاقد معهم من الإدارة.

سيكو فوفانا على أعتاب النصر السعودي

أصبح النصر السعودي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط فريق لانس الفرنسي المنتمي لدوري الدرجة الأولى، ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الموثوقة في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن سيكو فوفانا على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى نادي النصر هذا الصيف، وأن الأمور تتجه إلى الحسم بين الأطراف الثلاثة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع حسم النصر للصفقة خلال الساعات القادمة بعد وضع اللمسات الأخيرة على بنود عقد اللاعب وقيمة الراتب.