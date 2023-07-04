صبحي يشيد بتنظيم زيارة جوارديولا إلى مصر ويعرب عن دعمه للسياحة الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - وزير الرياضة يستقبل منظمي استضافة بيب جوارديولا

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، صلاح عتريس، مالك الشركة وصاحب دعوة بيب جوارديولا لزيارة مصر، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

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ثمّن الوزير على التنظيم الرائع لرحلة بيب جوارديولا إلى مصر، وأشاد بالصدى الإيجابي الذي لقيته الزيارة على المستوى العالمي، وقال: "زيارة بيب جوارديولا إلى مصر كانت تعتبر فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر في الساحة الرياضية العالمية، وقد تم تنظيم الزيارة بشكل رائع" مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة جميع الفعاليات الرياضية الدولية.

وأعرب الوزير عن استعداد وزارة الشباب والرياضة لمساندة جهود القطاع الخاص في تعزيز السياحة الرياضية في مصر، والعمل على وضع اسم مصر في المقدمة.

وأكد أن الوزارة تسعى لجعل مصر وجهة رئيسية للسياحة الرياضية، وتشجيع استضافة الفعاليات الرياضية الدولية في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز السياحة الرياضية في مصر، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية، ويعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

وأضاف الوزير أنه يجب الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير السياحة الرياضية في مصر، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، مشددًا على أن السياحة الرياضية تعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وثقافة وتاريخ غنيين، مما يجعلها وجهة مثالية للسياحة الرياضية، موضحًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير البنية التحتية للسياحة الرياضية وتقديم الخدمات المتميزة للزوار الرياضيين.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب صلاح عتريس عن شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة على استقباله وتعاونه، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيساهم في تحقيق أهداف السياحة الرياضية في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وأكد أنه مستعد للتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

حضر الاجتماع كل من محي معروف، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، أحمد عبدالخالق، مدير عام الإدارة العامة للأحداث والفعاليات الرياضية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير، الدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بالوزارة.