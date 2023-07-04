شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة المقاولون الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع علي بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

وأسند اتحاد الكرة، مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر، إلى الحكم محمد معروف، ويعاون محمد معروف كل من شريف عبدالله كحكم مساعد أول، وصالح محمد كحكم مساعد ثاني، وعمرو رمضان كحكم رابع.ويتولى محمد نهاد إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه الحكم أحمد لطفي

وأدار محمد معروف ثلاث مباريات للزمالك الموسم الماضى أمام سيراميكا والمصرى وفاركو وفاز فيها الفارس الأبيض جميعاً.

وادار هذا الموسم مباراة واحدة للفارس الأبيض وكانت أمام سيراميكا بالدوري وفاز الزمالك بهدفين دون رد.

وإجمالا.. أدار محمد معروف 25 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 17 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وأشهر خلالها البطاقة الصفراء 28 مرة، والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

أما نادي المقاولون العرب، فقد فاز على نادي الحمام في دور الـ32 بأربعة أهدافٍ دون رد، قبل أن يتخطى نادي سيراميكا من الدور السابق بهدفٍ نظيف.