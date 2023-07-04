شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.

س: كيف تأهل الزمالك لهذا الدور في كأس مصر ؟

ج: بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

س: كيف تأهل المقاولون العرب لهذا الدور في الكأس ؟

ج: نادي المقاولون العرب، فقد فاز على نادي الحمام في دور الـ32 بأربعة أهدافٍ دون رد، قبل أن يتخطى نادي سيراميكا من الدور السابق بهدفٍ نظيف.

س: من يدير مباراة الزمالك والمقاولون تحكيمياً ؟

ج: وأسند اتحاد الكرة، مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر، إلى الحكم محمد معروف، ويعاون محمد معروف كل من شريف عبدالله كحكم مساعد أول، وصالح محمد كحكم مساعد ثاني، وعمرو رمضان كحكم رابع.ويتولى محمد نهاد إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه الحكم أحمد لطفي

س: من ينتظر الفائز من الزمالك والمقاولون العرب ؟

ج: يلتقي الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون مع بيراميدز الذى تخطى عقبة البنك الاهلى.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون ؟

ج: ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - ابراهيما نداي ، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

س: ماهو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الزمالك ؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود. - خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد. - خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه. - خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.