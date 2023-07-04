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غزل المحلة يرهن صرف المكافآت للاعبين بالفوز على البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم الافراج عن مستحقات المالية للاعبين بالفوز على البنك الأهلى فى الجولة المقبلة بالدورى وضمان البقاء ببطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

و تعد مباراة البنك الاهلى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد عيد الذى تم تعيينه خلفا لرضا شحاته ويعاونه كل من طارق غيده مدرب عام و محمد العتراوى مدرب مساعد و أشرف شيحة مدرب مساعد و عماد عثمان مدرب مساعد و عبدالرؤوف عيد مدرب حراس مرمى و خالد كساب منسق عام .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر إقامتها على ملعب المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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