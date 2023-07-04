شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات مثيرة للمصرى فى شهر يوليو.. تعرف على المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، لخوض مواجهات مثيرة في مختلف البطولات المحلية، وذلك خلال شهر يوليو الجاري.

وجاءت مباريات المصري في يوليو كالتالي:

كأس مصر

المصري وحرس الحدود: 6 يوليو

الدوري

المصري وفاركو: 9 يوليو

المصري وسموحة: 15 يوليو

المصري والأهلي: 26 يوليو

كأس الرابطة

المصري وسيراميكا: 22 يوليو



مباريات المصري في يوليو

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.