شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن غياب مابولولو عن مباراة الأهلى وإصابته فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" غياب الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق عن مباراة الأهلى القادمة المقرر لها يوم السبت 8 يوليو الجارى ضمن مؤجلات الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لـ "مابولولو" معلقة:" خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لهداف فريق الكرة و الدورى العام الانجولى " مابولولو " الذى أصيب فى مباراة الفريق الأخيرة أمام حرس الحدود بشد فى العضلة الخلفية وسوف يغيب عن المباراة القادمة أمام النادى الأهلى وستعود أقوى وننتظرك من جديد لتدافع عن ألوان زعيم الثغر".

ويجهز الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بديل الأنجولى مابولولو في هجوم سيد البلد قبل مباراة الأهلى المقبلة المقرر لها يوم السبت 8 يوليو الجارى ضمن مؤجلات الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغابت الانتصارات عن الاتحاد السكندرى في اخر 8 مباريات حيث خسر أمام إنبى والمصرى والزمالك وبيراميدز والتعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود وودع الفريق بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الخسارة أمام سيراميكا بركلات الترجيج كما ودع كأس مصر أمام بيراميدز.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.