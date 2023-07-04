شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يفاضل بين كهربا ومحمد شريف لقيادة هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى،دى خيا يعطل صفقة انضمام محمد الشناوى للنصر السعودى،الإسماعيلى يحدد 19 أغسطس موعداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

دى خيا يعطل صفقة انضمام محمد الشناوى للنصر السعودى.. وهذه شروط الأهلى

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى طلب من النصر السعودى تقديم عرض رسمى يليق بالحارس محمد الشناوى.

كولر يفاضل بين كهربا ومحمد شريف لقيادة هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى

يفاضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى محمود كهربا ومحمد شريف لقيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مباراته المرتقبة غداً أمام الإسماعيلى والمؤجلة من بطولة الدورى المصرى.

هنا جودة تحتل المركز الـ 32 عالميا فى تنس الطاولة

احتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ 32 فى التصنيف العالمى للسيدات.

الإسماعيلى يحدد 19 أغسطس موعداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة

أعلن النادى الإسماعيلى إجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد فى 19 أغسطس المقبل بداية من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً كما حدد فتح باب الترشح للانتخابات 5 يوليو الجارى حتى 11 من نفس الشهر كما كشف عن آخر موعد لتجديد كارنيهات العضوية فى 4 أغسطس المقبل. اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر المقبلة بحضور 6 آلاف مشجع كشف اللواء أحمد فوزى، مدير إدارة المباريات والملاعب باتحاد الكرة، حصول الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لحضور الجمهور فى مباريات كأس مصر المقبلة، بواقع 6 آلاف مشجع فى كل مباراة.

كريم نيدفيد أول العائدين للأهلي فى الميركاتو الصيفى

بدأ الجهاز الفني للأهلي فى حسم مصير اللاعبين المعارين خارج القلعة الحمراء، قبل نهاية الموسم الحالي، لتحديد اللاعبين الذين سيعودون للفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة أو اللاعبين الذين سيتم تسويقهم مجددا للأندية الراغبة فى الحصول على خدماتهم فى الميركاتو الصيفي.

أحمد خطاب يقود فاركو فنياً بشكل مؤقت لحين التعاقد مع خليفة العشرى

استقر مسئولو نادى فاركو على تواجد أحمد خطاب المدرب المساعد فى جهاز طارق العشرى فى القيادة الفنية للفريق البرتقالى لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى جديد.