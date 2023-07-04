شكرا لقرائتكم خبر عن 15يوماً تفصل عمرو السولية عن الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بعد 15 يوماً حيث يرغب الجهاز الطبي للفريق في منح لاعبه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التي يؤديها في الجيم أو بالملعب، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وينهى الاهلى استعداداته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتربع الاهلى على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.