شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن تعيين برونو روماو مديرا فنيا خلفا للعشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو فاركو تعيين برونو روماو مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا لطارق العشري الذى رحل عن القيادة الفنية للفريق بالتراضى ، ووجه مجلس إدارة نادى فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، الشكر للمدير الفنى على الفترة التى قضاها مع الفريق البرتقالى.

كان برونو روماو عمل كمدرب مساعد للفريق في عهد روي أجواش مدربهم السابق في الدرجة الثانية ، ومن المقرر أن يعمل المدير الفنى الجديد كمديرا فنيا حتى نهاية الموسم .

وتولى طارق العشرى تدريب فاركو خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج، وقاد العشرى فاركو فى 20 مباراة، حتى الآن، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر 5 مباريات فقط، وحصد 28 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر، قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الأهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، ثم حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا، ثم خسر من بيراميدز بالدورى، ومن الزمالك بثلاثية مقابل هدف ليودع كأس مصر، وأخيرا من إنبى 2 /1 فى الدورى.

وحقق طارق العشرى أكبر فوز خلال توليه قيادة فاركو أمام الزمالك 3-0 والاتحاد السكندرى 3-2 وغزل المحلة 3-1 ببطولة الدورى الممتاز، فيما جاءت أكبر خسارة أمام الأهلى 3-0 بالدورى والزمالك 3-1 فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.