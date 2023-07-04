موعد مباراة مصر وغينيا اليوم في نصف نهائى أمم إفريقيا.. والقناة الناقلة.. وفرص تأهل الفراعنة للأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره غينيا في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويحتاج المنتخب الاولمبى للفوز على غينيا الليلة بأى نتيجة من أجل انتزاع بطاقة العبور لأولمبياد باريس 2024.

فرص المنتخب الاولمبى للتأهل لأولمبياد باريس

هناك أكثر من سيناريو لتأهل المنتخب الأولمبى للأولمبياد، السيناريو الأول: هو الفوز على غينيا بنصف النهائي والتأهل لنهائي أمم أفريقيا، وبهذا سيكون أحد المنتخبين من الثلاثة منتخبات المتأهلة لأولمبياد باريس.

السيناريو الثاني: فى حال الخسارة أمام غينيا سيكون أمامه فرصة اللعب على المركزين الثالث والرابع، وحال الفوز سيتأهل لأولمبياد باريس كمركز ثالث بأمم أفريقيا.

السيناريو الثالث: فى حال خسارته المركز الثالث بأمم أفريقيا سيلعب ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا في كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام غينيا ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.