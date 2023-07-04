شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى للوكرة القطري..تعرف على أرقام أنجح صفقات الأهلى في السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على رحلة حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى، مع القلعة الحمراء بعدما أعلن نادى الوكرة القطري انهاء كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب واقتراب التوقيع الرسمي.

لعب حمدي فتحي 152 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 11019 دقيقة، وسجل 14 هدفاً وصنع تسعة، وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين .

حمدى فتحى من مواليد 29 سبتمبر 1994، وكان أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة المارد الأحمر والفراعنة بالسنوات الأخيرة.

حمدى فتحى ولا يزال فى منتصف مسيرته الكروية، فهو شاب مجتهد أصبح بين يوم وليلة عمودا أساسيا للنادى الأهلى ومنتخب مصر .

بدأ حمدى فتحى مسيرته مع الساحرة المستديرة بقميص فريق ألعاب دمنهور فى موسم 2014 / 2015 عندما كان الفريق يلعب فى الدورى الممتاز وقدم أداء جيدا، وشارك وقتها فى 31 مباراة ببطولة الدورى، سجل خلالها 3 أهداف كان أحدها فى شباك النادى الأهلى، وآخر فى مرمى الأسيوطى "بيراميدز حاليا" بينما كان الهدف الثالث فى شباك الاتحاد السكندرى، بالإضافة إلى أنه نجح فى صناعة 4 أهداف.

بعد نهاية الموسم لم ينجح فريق دمنهور فى البقاء بالدورى الممتاز وهبط لدورى الدرجة الثانية لينتقل حمدى فتحى لصفوف نادى إنبى ويبدأ فى موسم 2015 / 2016.

موسم فتحى الأول بقميص إنبى لم يكن ناجحًا بشكل كبير، حيث إنه لم يشارك سوى فى 7 مباريات فقط بواقع 6 فى بطولة الدورى وأخرى بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع خلالها أى أهداف.

وانتقل بعدها حمدى فتحى لفريق بترولى آخر وهو بتروجيت فى موسم 2016 / 2017 ليقدم موسم أكثر من رائع، حيث إنه شارك فى 29 مباراة بواقع 27 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر وسجل خلاله هدفين ليعود بعد نهاية الموسم لصفوف إنبى مرة أخرى.

وفى موسم 2018 قدم فتحى موسم جيد للغاية مع فريق إنبى وشارك فى 29 مباراة مع الفريق فى بطولة الدورى سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين ليخطف أعين مسئولى النادى الأهلى الذى حاولوا التعاقد معه بعد نهاية الموسم، إلا أن مسئولى الفريق البترولى رفضوا رحيله.

وفى الدور الأول من موسم 2019 استمر فتحى فى تقديم أداءه الجيد مع إنبى، حيث إنه شارك فى 17 مباراة بقميص الفريق بواقع 16 فى بطولة الدورى وأخرى فى كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، ليحاول النادى الأهلى ضمه مرة أخرى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو ما نجح فيه أخيرًا.

وقدم حمدى فتحى مستوى رائعا مع الفريق الأول بالأهلى، منذ انضمامه قادمًا من إنبى، حيث شارك اللاعب فى أغلب مباريات الفريق مع الأوروجوانى مارتن لاسارتى وكان أحد أهم لاعبيه، كما حجز لاعب الوسط لنفسه مكانًا فى تشكيل الفريق فى عهد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى ثم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى واخيراً السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الحالي.

وعانى حمدى فتحى من الإصابة بقطع فى الغضروف على مدار 9 أشهر، غاب على إثرها عن الملاعب طوال هذه المدة، وكان اللاعب قبل الإصابة يعيش أفضل فتراته حيث تألق فى وديتى الفراعنة أمام بوتسوانا وليبيريا، وسجل هدفى الفوز فى اللقائين.

فى العالم كله يتم دائمًا إطلاق لقب صاحب الرئات الثلاث على اللاعب المقاتل فى خط الوسط الدفاعى، صاحب الالتحامات القوية ونسبة قطع الكرات وحامى دفاع الفريق، ولنا من الأمثلة الكثير لكننا هنا نتحدث عن أسد النادى الأهلى وحامى القلعة الحمراء حمدى فتحى الذى أثبت يوماً بعد الآخر أنه أحد أهم وأنجح صفقات الأهلى بالسنوات الأخيرة قبل رحيله.

مع انضمام حمدى فتحى للنادى الأهلى توقع له الكثيرون أن يكون خليفة للعديد من اللاعبين المميزين الذين لعبوا فى مركزه، ولكنه بات لاعباً خارج نطاق المقارنة، فهو يستحدث طريقة لعب راقية وتألق واضح فى كل الأدوار التى أسندت له ليصبح جوكر الأهلى الذى خرج للاحتراف الخليجى في الوكرة القطري إيذانا برحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.