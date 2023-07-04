هل يُجرى كولر تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلي غداً بالدوري؟

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القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، خوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً ، الأربعاء، في الدوري بنفس تشكيل مباراة فيوتشر دون تغييرات.

وخاض الأهلي مباراة فيوتشر مساء أمس الأول ، الأحد، في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ،علي معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني ، أليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي ، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات.

ويتشاور كولر مع جهازه المعاون بشأن تشكيل الفريق في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، الأربعاء، ببرج العرب في الدوري وهناك أصوات تُطالب بإجراء عدة تغييرات في التشكيل ، أهمها مشاركة أفشة بدلاً من قندوسي لكن الأمر لم يُحسم بعد والإتجاه الأقرب هو خوض مباراة الغد بنفس تشكيل لقاء فيوتشر دون إجراء أية تغييرات.

هذا ويفاضل كولر، بين الثنائى محمود كهربا ومحمد شريف لقيادة خط هجوم المارد الأحمر أمام الإسماعيلى، وشارك كهربا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام فيوتشر وظهر بشكل بعيد عن مستواه، فيما يعانى محمد شريف من إهدار الفرص فى المباريات الأخيرة.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام الإسماعيلى ، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار ومن ثم حسم لقب الدورى الذى يحتاج حسمه مبكرا، حيث يحتاج الوصول إلى النقطة 77 لضمان التتويج بالدرع الـ43 في تاريخه.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد الإسماعيلي، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته أمس الاثنين دون راحة عقب انتهاء مباراته أمام فيوتشر ويختم تدريباته اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراة الغد على استاد برج العرب بالإسكندرية.