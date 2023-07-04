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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل بكل جد على الوصول لمباراة نصف النهائى ثم الوصول للنهائى وحصد اللقب، من أجل مصالحة الجماهير التى لم تتذوق طعم البطولات فى الموسم الحالى.
ووضع أوسوريو برنامجًا طوال الأيام الماضية، ركز خلاله على الجوانب الفنية، والعمل على تطوير بعض الجوانب الهجومية والدفاعية، كما خصص حصص تدريبية على تسديد ركلات الترجيح حتى يكون اللاعبين على اتم الاستعداد فى حالة اللجوء إليها.
ونستعرض أبرز أرقام الكولومبي أوسوريو قبل المواجهة المرتقبة:
10 مباريات ( 8 بالدوري + مباراتين بالكأس)
7 فوز
2 تعادل
1 خسارة
سجل 16 هدف
تلقت شباكه 7 أهداف
اوسوريو
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