شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعلن تشكيل إنبى أمام النجوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق إنبى بقيادة تامر مصطفى تشكيل الفريق لمواجهة النجوم في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – عبد الرحمن عماد – محمد حمدى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلاً من: عبد الرحمن سمير – أحمد يوسف – خالد رضا – رفيق كابو – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار – صلاح زايد – محمد النحاس – أحمد نادر.