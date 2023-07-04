شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يخطر أندية المحترفين بالسماح بتسجيل 22 لاعبا فى كل فريق ضمنهم 4 مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية المحترفين السماح بتسجيل 22 لاعب فى قائمة كل فريق من ضمنهم 4 لاعبين مواليد 2002 بالموسم الجديد .

ألزم إتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم اخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ 30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023/2024 .

أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده و غير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد ب 30 يوما ليوقع اللاعب على خطاب بذلك و يتم إخطار الإتحاد أيضا .

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده فى حالة أذا كان عقده موسمين و تم ذلك بعد السنة الأولى و فى حالة تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20 % .

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.