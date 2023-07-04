شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى للهروب من مفاجأت كأس مصر الليلة أمام ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تحمل مُباريات الكأس العديد من المفاجآت، مُعظم النتائج تكون مُتوقعة ومنطقية، لكن أحيانًا تحدث بعض المفاجآت التى تُعطى الإثارة لبطولات خروج المغلوب، ومع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء سيحاول فريق الزمالك تجنب هذه المفاجآت حينما يلاقى نظيره المقاولون العرب في ربع نهائي البطولة.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

أما نادي المقاولون العرب، فقد فاز على نادي الحمام في دور الـ32 بأربعة أهدافٍ دون رد، قبل أن يتخطى نادي سيراميكا من الدور السابق بهدفٍ نظيف.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

*منتخب السويس

في موسم 1973 خسر الزمالك، أمام منتخب السويس 1/2 في كأس مصر، وودع البطولة.

*الشرقية للدخان

في موسم 1998 خرج الزمالك، من كأس مصر، بعد تعادله مع الشرقية للدخان، بدون أهداف، وحل في المركز الثالث، وكان الكأس في تلك النسخة يقام بنظام المجموعات وكان يلعب دون الدوليين.

*القناة

في موسم 2002 خسر الزمالك، أمام القناة، بركلات الترجيح، وكان هذا عصر الزمالك الذهبي، لكن فريق القناة، بقيادة مدربه أنور سلامة، ولاعبه المخضرم أحمد العجوز، نجح في الإطاحة بالزمالك من البطولة.

*بنى عبيد

في موسم 2009 نجح فريق بني عبيد، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الزمالك، بهدف نظيف قاتل أحرزه السيد المندوه مهاجم الفريق الذى يلعب فى القسم الثالث.