بمشاركة مصر.. انطلاق بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة الباراليمبية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المنتخب المصري للريشة الطائرة في منافسات أوغندا الدولية للريشة الطائرة الباراليمبية، والمقرر انطلاقها اليوم على الأراضي الأوغندية.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة أوغندا الدولية الطائرة الباراليمبية، والتي تمنح نقاط مهمة في التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

شيماء سامي، لاعبة مصر للريشة

ومن المقرر مساركة منتخبنا الوطني في البطولة باللاعبة شيماء سامي، والتي تبحث عن التأهل لباراليمبياد باريس.

بجانب أربع لاعبين أخرين سافروا، من أجل المشاركة في البطولة على نفقتهم الخاصة وهم :

عاطف عبد الكريم ، محمد حسن ، وليد العيسوى ، و محمد شعبان.

كما تبدأ بطولة افريقيا للريشة الطائرة الباراليمبية، عقب بطولة أوغندا الدولية، والمقرر استضافتها أوغندا خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري.

شيماء سامي، لاعبة مصر للريشة

وكانت شيماء سامي قد سجلت رقمًا في القفز من المركز السادس عشر إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي المؤهل لباراليمبياد باريس ، بعدما احتلت المركز الخامس في منافسات الفردي لبطولة كندا الدولية، والتي شهدتها مدينة أوتاوا الشهر الماضي ، عقب تغيير تصنيفها الطبي من H1 إلى H2 مع بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل، نجح محمد حمزة في الوصول للمباراة النهائية من بطولة إفريقيا لسلاح الشيش، بعد الفوز على نظيره علاءالدين أبوالقاسم بنتيجة 15/6، ليحقق بالميدالية الذهبية.

فيما حصل أبوالقاسم على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما توج عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن بالميداليتين البرونزيتين، بعد تأهلهما لنصف النهائي قبل أن يخسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13، بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

الجهاز الفني لمنتخب سلاح الشيش

ضم الجهاز الفني لسلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

ومن المقرر أن تشهد البطولة،والتي أقيمت خلال الفترة الماضية مشاركة واحد وعشرون دولة أفريقية، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر أن البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، حقق الميدالية الذهبية بعد تحقيق فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في النهائي بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.