استئناف اختبارات ناشئي الأهلي بالشرقية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي غدا الأربعاء الموافق ٥ يوليو ، الاختبارات الخاصة بااللاعبين في محافظة الشرقية عن الفئات العمرية الخاصة بمواليد (٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و٢٠١١ و ٢٠١٢) ، وحددت إدارة الأحمر رقم ٠١١٤١١١٨٨٧٥ للمزيد من المعلومات بشأن التفاصيل الخاصة بالاختبارات.





كانت الاختبارات الخاصة بمحافظة الشرقية قد بدأت في مقر الأكاديمية بمركز شباب أبو كبير، صباح اليوم الثلاثاء ٤ يوليو لمواليد (٢٠١٣ و٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨).

وبدأت عمليات بيع الاستمارات من قبل قطاع الناشئين بالأهلي 24 يوليو الماضي ، واستمرت حتى نفاذ الكمية المطروحة.

وتمت عمليات بيع الاستمارات في مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية بالنسبة للاختبارات الخاصة بالشرقية ، ومقر الأكاديمية في نادي النصر للبترول بالسويس للاختبارات الخاصة بمحافظة السويس.

قمة الدوري المقبلة..

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمسابقة المحلية ، يلتقي الفريق الأحمر مع نظيره الزمالك مساء يوم الثلاثاء بعد المقبل 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءًا ، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري المحلي.

ويخوض الأحمر لقاء القمة المقبل محتلا صدارة ترتيب المنافسات المحلية برصيد ٦٩ نقطة ، بينما يأتي الزمالك رابعا برصيد ٥٦ نقطة.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ، بعد أن تمكن من الفوز على بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين ، وتخطى فاركو في ثمن النهائي بثلاثية لهدف.

قائمة الزمالك في مواجهة المقاولون .. حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر .