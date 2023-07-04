نجم جيرونا يقطع طريق أمرابط نحو برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يتمسك النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط نادي فيورنتينا الإيطالي بالانتقال لنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، خاصة بعدما خسر جميع المنافسات عن الموسم الماضي.

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وخسر فيورنتينا نهائي كأس إيطاليا كما خسر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري، لكنه قاد منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وانهى البطولة في المركز الرابع بمونديال قطر 2022.

أمرابط يتمسك بالانتقال لبرشلونة

يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضم النجم المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا، وحاول البلوجرانا ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية التمديد لموسم أخر، وهو ما رفضه الفريق الإيطالي بسبب المقابل المادي المعروض لضم اللاعب.

نجم جيرونا يقطع الطريق على أمرابط

أكدت تقارير إسبانية أن اللاعب أوريل روميو لاعب جيرونا، بات الهدف الرئيسي لبرشلونة، من أجل دعم خط الوسط في الميركاتو الجاري.

حتى الآن لا يزال النجم المغربي سفيان أمرابط ضمن قائمة المطلوبين في برشلونة لدعم وسط الملعب، بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس المنتقل لنادي انتر ميامي الامريكي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

فيورنتينا ينفي رغبة برشلونة

أكد نادي فيورنتينا أن نادي برشلونة لم يتقدم بعرض رسمي لضم سفيان أمرابط من الفيولا، في رغبة منهم بالحصول على مبلغ كبير من انتقال اللاعب للدوري الاسباني.

وأكدت تقارير إسبانية أن أمرابط خرج بالفعل من اهتمامات برشلونة كون الفريق يضع عينه على عناصر أساسية لدعم وسط الملعب، ومن أبرزها جوشوا كيميتش لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني وزوبيميندي نجم وسط فريق ريال سوسيداد.

ينتهي عقد سفيان أمرابط في 30 يونيو 2024، ووصلت القيمة التسويقية لصاحب الـ 26 عام إلى 30 مليون يورو، وهو مبلغ كبير على العملاق الكتالوني.

و في سياق أخر، فشل نادي برشلونة في التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط نادي انتر ميلان الإيطالي، و الذي انتقل رسميًا لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، كما فشل في ضم اللاعب ليونيل ميسي المنتقل لنادي انتر ميامي الامريكي.

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