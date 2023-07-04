رئيس النجوم مديرًا فنيًا أمام إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النجوم بشكل رسمي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن تشكيل فريقه في مواجهة نامي انبي في دور ال8 بمسابقة كاس مصر .

وشهد التشكيل الرسمي لفريق النجوم اسم محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قائم بأعمال المدير الفني وذلك لعدم وجود مدير فني بعد رحيل احمد عيد عبدالملك الذي تولي قيادة نادي لافيينا.

محمد الطويلة، رئيس النجوم

وجاء تشكيل النجوم كالتالي ..

النجوم

محمد جمال في حراسة المرمى ومصطفى السيد وأحمد رمضان وزياد التيهي ومحمد همام واحمد علي وحازم محمد وعبد الله خالد بودا وكمال صبحي ومحمد سيد جولدي

البدلاء : السيد فتوح حارس مرمى وأحمد سعيد وأحمد فوزي وحمدي مسلم وأحمد الجوهري وأحمد غريب وجوليان ستيبان وأحمد اشرف وأحمد جبل .

أما تشكيل انبي بقيادة تامر مصطفي فجاء كالتالي ..

البلعوطي في حراسة المرمى وعلى فوزي وأحمد صبيحة ومروان داوود وعبد الرحمن عماد وأحمد اوفا وأحمد العجوز وأحمد كالوشا وسيف الخشاب ومودي ناصر ومحمد حمدي .

النجوم يبحث عن استمرار المفاجاَت

في نفس السياق، يأمل النجوم في استمار الصحوة وتحقيق المفاجآت اليوم أمام انبي، على الجانب الأخر يريد الفريق البترولي الخروج بأفضل نتيجة وأداء بعدما نجح في تأمين موقعه بجدول الترتيب عن الموسم الحالي 2022-2023.

تنطلق مباراة انبي والنجوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بترو سبورت، وتنقل مباشرة من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة بين انبي و النجوم زيادة الحصيله التهديفية، كما حدثت نسخة الموسم الحالي تسجيل 161 هدف حتى الآن، قبل دور ربع النهائي.

وكان فريق انبي قد خسر مباراته الأخيره أمام فيوتشر في بطولة الدوي بهدف دون مقابل ضمن مواجهات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

فيكا تأهل النادي البترولي دور الـ 16 في كأس مصر بعدما فاز على نظيره فيوتشر بركبلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان النجوم قد حقق الفوز بهدف نظيف على منافسة سموحه، ضمن مفاجآت الكأس لنسخة الموسم الحالي، وكان لفريق النجوم مواجهة أخرى في دور الـ 32 من ونجح في تخطي الاسماعيلي بثنائية نظيفه.