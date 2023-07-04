انقسام في الاتحاد السعودي بسبب صفقة محمد عبدالمنعم

ياسر رشاد - القاهرة - انقسمت الصفوف داخل نادي الاتحاد السعودي خلال الساعات الأخيره، بسبب اختلاف الموقف من ضم المدافع الدولي المصري محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي، والذي يقترب من الانتقال النمور في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تعرض اللاعب أحمد حجازي لإصابة بالرباط الصليبي مع نادي الاتحاد في مباريات دوري روشن عن الموسم الماضي، وبسببها سيغيب عن مونديال الأندية وعدد من مباريات البطولة العربية للأندية عن نسخة الموسم الحالي.

انقسام في الاتحاد بسبب محمد عبدالمنعم

ويرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع محمد عبدالمنعم لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء أو التمديد لموسم أخر، وهو الذي كان سبب الانقسام داخل النمور.

يطالب البعض داخل الاتحاد بالتعاقد مع محمد عبدالمنعم ويرى أنها فكرة جيده، وأنه سيكون مفيد فنيًا للفريق في الفترة المقبلة، وهو الأبرز لتعويض حجازي خاصة وأنه يشبهه كثيرًا في طريقة اللعب.

بينما يرفض البعض الأخر ضم اللاعب مطالبين بالتعاقد مع حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، كونه لاعب دولي سعودي، ويعرف الكرة السعودية جيدًا وهو الأبرز في الفترة الاخيره بدوري روشن.

وطالب البعض الأخر بالتعاقد مع الفارو جونزاليس مدافع نادي النصر السابق، مبررين أنه سيكون لاعب مجاني ولن يكلف النادي سوى الراتب السنوي فقط، كما أنه لعب لمدة موسم بدوري روشن.

حجازي يطلب ضم مدافع الأهلي

وكان أحمد حجازي قد طلب التعاقد مع اللاعب محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون بديله حتى التعافي من الإصابة.

يرفض جمهور نادي الاتحاد التعاقد مع محمد عبدالمنعم، مطالبين حجازي بعدم تخطي دوره كلاعب فقط، وأن العميد ليس بحاجة لمحمد عبدالمنعم، وأن الأفضل والأقرب لقيادة دفاع الفريق بدلًا من حجازي هو لاعب أجنبي وليس عربي أو سعودي.

موقف الأهلي من رحيل محمد عبدالمنعم

وكان نادي الأهلي قد رفض في وقت سابق رحيل محمد عبدالمنعم لنادي الهلال لتعويص جانج هيون سو المصاب في الغدد اللمفاوية، وكون اللاعب من العناصر الأساسية في المارد الأحمر، فإنه من المتوقع رفض عرض النصر للتعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى تمسك المدرب السويسري مارسيل كولر بالإبقاء على اللاعب.

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