رسميًا.. فاركو يعلن تعيين البرتغالي برونو روماو مديرًا فنيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي فاركو، تعاقده مع المدرب البرتغالي برونو روماو، مديرًا فنيًا للفريق البرتقالي بشكل رسمي، خلفًا للمدرب طارق العشري.



ونجح فاركو في التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي برونو روماو لقيادة الفريق خلفًا لطارق العشري في الفترة المقبلة.

وكان مسئولو نادي فاركو مع طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة الأول على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفين بالتراضي، ووجه مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي برونو روماو خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان المدرب برونو روماو عمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني لفريق فاركو عام 2017 تحت قيادة روي أجواش عندا كان الفريق البرتقالي في في دوري الدرجة الثانية قبل تأهلهم.

ويأتي فاركو في المركز التاسع ببطولة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعد خوض 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

ويستعد الفريق الكروي بنادي فاركو لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



صلاح باشا

في سياق متصل، نجح نادي فاركو في إتمام تعاقده مع اللاعب صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب، وفريق جيوجليانو الإيطالي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.



وتوصل نادي فاركو لاتفاق مع جيوجليانو الإيطالي لاتفاق بشكل نهائي من أجل شراء اللاعب صلاح باشا بشكل نهائي.



كما أن فاركو نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب نفسه، صلاح باشا، ليكون لاعبًا للفريق البرتقالي في الموسم الجديد.



يأتي ذلك في ظل رغبة فاركو في تعزيز صفوف فريقه استعدادًا للموسم المقبل.

نجح مسئولو نادي فاركو في ضم محمد عز أبوالحسن لاعب نادي حدائق الأهرام "مواليد 2003" وسبق له اللعب لمنتخب الشباب ويلعب في وسط الملعب.

وكان قد تم ضم اللاعب بعد مفاوضات مكثفة وصراع مع الكثير من الأندية وحسمت رغبة اللاعب انتقاله إلى فاركو وتم ضمه بمقابل مالي كبير مع وجود شرط في العقد بنسبة في إعادة البيع ويتمتع عز بموهبة كبيرة ولديه مهارات وإمكانيات فنية وبدنية مميزة.

وصرح المهندس محمد نافع، رئيس نادي حدائق الأهرام، بأن اللاعب تلقي أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز نظرًا لموهبته الكبيرة لكن فاركو كان الأكثر جدية وسرعة في حسم الأمور لهذا انتقل اللاعب إلى صفوفه.



