لاعبو الزمالك يتفقدون ملعب القاهرة الدولي قبل ملاقاة المقاولون بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مواجهة الليلة أمام المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة والنصف مساءا، لحساب منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.



ويخوض الزمالك المواجهة بقائمة تضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.

وقام لاعبو الزمالك رفقة أعضاء الجهاز الفني للأبيض بتفقد أرضية ستاد القاهرة الدولي قبل البدء في عمليات الإحماء استعدادًا للمواجهة.

مشوار الزمالك بالكأس .. وخلال مشوار الزمالك بالنسخة الحالية من مسابقة كأس مصر نجح الفريق الأبيض في الفوز على بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين ، قبل أن يتمكن من الفوز على فاركو في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

بينما تمكن الأهلي من التأهل إلى دور ال ١٦ من المسابقة المحلية ليلاقي الداخلية في دور الـ 8 ، بعدما فاز على منتخب السويس بهدف من دون رد.

وفي مواجهة محلية هامة جماهيرياً ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي لقاء الأهلي والزمالك المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق ١٣ من يوليو الجاري ، لحساب منافسات الدور الثاني من فعاليات الدوري الممتاز.

ويقترب الأحمر من حصد لقب بطولة الدوري المحلي بعد غيابه عن التتويج لموسمين لتتويج الزمالك بهما.

ويعتلي الأحمر صدارته برصيد ٦٩ نقطة ، فيما يأتي الزمالك رابعاً في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٥٩ نقطة.

ومن المقرر أن تذاع مواجهة القمة المقبلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.