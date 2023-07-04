قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا بنصف نهائي أمم أفريقيا الاولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الاولمبي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الغيني، في لقاء يجمع الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد طنجة، في إطار مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، المقامة في دولة المغرب.

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وكان منتخب مصر قد تأهل من دور المجموعات بعدما احتل المركز الاول في المجموعه الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مواجهتين والتعادل في لقاء وحيد كان أمام النيجر بالجولة الأولى.

في حين تأهل منتخب غينيا بعدما احنل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، جمعها من انتصار وتعادل وهزيمة، ليحسم التأهل لنصف النهائي امم افريقيا الاولمبي في الجولة الثالثة والأخيره.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في أمم إفريقيا

من المقرر ان تنقل مباراة مصر وغينيا اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم أفريقيا الأولمبي، وذلك من خلال قنوات بي إن سبورتس beIN Sports HD 4 بتعليق علي محمد علي مباشرة في الوطن العربي.

كما تنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قنوات المغربية الرياضية Arryadia TNT HD مجانًا من خلال البث الأرضي، والتي يمكنك استقبالها على التردد 11585 بمعدل ترميز 27500‏.

موعد مباراة مصر ضد غينيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

من المقرر ان تقام مباراة مصر ضد غينيا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرباط.

وتقام بعد مباراة مصر وغينيا في دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره المالي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الرباط.

تشكيل مصر المتوقع أمام غينيا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة غينيا اليوم بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى حمزة علاء، حاتم سكر وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد عيد في خط الدفاع، وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وأحمد عاطف قطة وإبراهيم عادل، وفي خط الهجوم أسامة فيصل ومحمود صابر.

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