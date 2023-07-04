فاركو يستعد للإعلان عن مدربه الجديد خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - استقر نادي فاركو على المدير الفني الجديد للفريق الأول خلفًا لطارق العشري، لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي والفترة القادمة.

اتفق مسئولو نادي فاركو مع طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة الأول على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفين بالتراضي، ووجه مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.

النادي أتم اتفاق مع مدير فني برتغالي سيتولى قيادة الفريق خلفًا لطارق العشري في الفترة المقبلة.

ويستعد نادي فاركو للإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي الجديد خلال الساعات القليلة القادمة اليوم، الثلاثاء لقيادة تدريب الفريق.

حسم نادي فاركو ملف المدير الفني الجديد لقيادة الفريق البرتقالي خلفا لطارق العشري خلال الفترة المقبلة.

كان فاركو وجه الشكر لطارق العشري، مكتفيا بالفترة التي قاد فيها النادي البرتقالي، بالتراضي بين الطرفين.

توصل نادي فاركو لإتفاق مع مدرب أجنبي لخلافة طارق العشري، جنسيته برتغالي، ومن المقرر أن يلعن عنه اليوم الثلاثاء.

ويحتل فاركو المركز التاسع ببطولة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة،بعد خوض 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

مباراة فاركو المقبلة في الدوري



ويستعد الفريق الكروي بنادي فاركو لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو الجاري على إستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في سياق متصل نجح مسئولو نادي فاركو في ضم محمد عز أبو الحسن لاعب نادي حدائق الأهرام " مواليد 2003 " و سبق له اللعب لمنتخب الشباب و يلعب في وسط الملعب.

وكان قد تم ضم اللاعب بعد مفاوضات مكثفة وصراع مع العديد من الأندية و حسمت رغبة اللاعب انتقاله إلى فاركو وتم ضمه بمقابل مالي كبير مع وجود شرط في العقد بنسبة في اعادة البيع و يتمتع عز بموهبة كبيرة و لديه مهارات وإمكانيات فنية وبدنية مميزة.

و صرح المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام بأن اللاعب تلقي أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز نظرا موهبته الكبيرة لكن فاركو كان الاكثر جدية و سرعة في حسم الأمور لهذا انتقل اللاعب إلي صفوفه.

و أشاد نافع بقطاع كرة القدم بالنادي بقيادة ابراهيم فرحات لوجود اكثر من موهبه و سبق للنادي بيع اكثر من لاعب في سن صغيرة و يهدف مجلس الادارة من وراء ذلك الي تحقيق مكاسب مالية لتطوير كل الانشطة بالنادي فالهدف هو تفريخ المواهب مشيرا إلي مجلس ادارة النادي بالكامل يقوم بالدور المنوط به في تطوير نشاط كرة القدم و باقي الانشطة .



