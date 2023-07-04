شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع علي بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل بكل جد على الوصول لمباراة نصف النهائى ثم الوصول للنهائى وحصد اللقب، من أجل مصالحة الجماهير التى لم تتذوق طعم البطولات فى الموسم الحالى.

ووضع أوسوريو برنامجًا طوال الأيام الماضية، ركز خلاله على الجوانب الفنية، والعمل على تطوير بعض الجوانب الهجومية والدفاعية، كما خصص حصص تدريبية على تسديد ركلات الترجيح حتى يكون اللاعبين على اتم الاستعداد فى حالة اللجوء إليها.

ويتفوق نادي الزمالك على المقاولون العرب في القيمة التسويقية والتي جاءت كالتالي: