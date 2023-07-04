شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة يقود الجهاز الفنى فى النجوم أمام إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة النجوم وإنبى المقامة حالياً بالدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر على استاد بتروسبورت ، تواجد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم على دكة البدلاء يقود الجهاز الفنى.

ووفقا للاسكورشيت الخاص بفريق النجوم يتواجد محمد الطويلة على دكة بدلاء النجوم فى مباراة إنبى بصفته مشرفا عاما على الكرة وقائما باعمال المدير الفنى خاصة وان المنصب شاغرا منذ رحيل أحمد عيد عبد الملك لتولى تدريب فريق لافيينا الذى سيشارك فى دورى المحترفين خلال الموسم القادم .



الطويلة

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى،خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة،خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – عبد الرحمن عماد – محمد حمدى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلاً من: عبد الرحمن سمير – أحمد يوسف – خالد رضا – رفيق كابو – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار – صلاح زايد – محمد النحاس – أحمد نادر.

وجاء تشكيل النجوم كالتالى: حراسة المرمى: محمد جمال، خط الدفاع: مصطفى السيد، أحمد رمضان، حازم محمد، كمال صبحى،خط الوسط: محمد سيد، أحمد على، زياد التيهى، عبد الله خالد، خط الهجوم: نور علاء ومحمد همام.