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منتخب الشباب يستدعي سداسي طائرة الزمالك للمشاركة فى كأس العالم بالبحرين

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب  الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عاما بقيادة هاني مصليحي استدعاء 6 من لاعبين من  صفوف فريق الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 5 يوليو الحالي وحتى 17 من نفس الشهر  في البحرين.

 

واللاعبون المختارون من طائرة شباب الزمالك هم: عمر عابد وياسين محمد وعبدالرحمن الشحات وحازم  رشاد وياسين أشرف أبو الحسن وعمرو الزمر.

 

ويتواجد منتخب مصر للشباب، ضمن المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كل من: "إيطاليا، البرازيل، المكسيك".

 

ويقود منتخب الشباب فنيًا: هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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