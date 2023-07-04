شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعي سداسي طائرة الزمالك للمشاركة فى كأس العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عاما بقيادة هاني مصليحي استدعاء 6 من لاعبين من صفوف فريق الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 5 يوليو الحالي وحتى 17 من نفس الشهر في البحرين.

واللاعبون المختارون من طائرة شباب الزمالك هم: عمر عابد وياسين محمد وعبدالرحمن الشحات وحازم رشاد وياسين أشرف أبو الحسن وعمرو الزمر.

ويتواجد منتخب مصر للشباب، ضمن المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كل من: "إيطاليا، البرازيل، المكسيك".

ويقود منتخب الشباب فنيًا: هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.