شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ24 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسام حسن مهاجم سموحة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "الجائزة هذه المرة تذهب إلى الإسكندرية.. حسام حسن هو لاعب الجولة 24 من دوري رابطة الأندية المحترفة".

هذا وكان تعرض حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى لإصابة قوية أمام فريق غزل المحلة فى المباراة التى انتهت بفوز سموحة بهدفين نظيفين فى بطولة الدورى، وأثبتت الأشعة التى خضع لها حسام حسن معاناته من كسر فى شظية القدم.

وطالب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، جهازه الطبي بسرعة تجهيز حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى للمباريات المصيرية المقبلة فى بطولة الدورى.

ويواصل حسام حسن برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر شظية القدم، التى لحقت به فى مباراة غزل المحلة وأبعدته عن المباريات الماضية.

ويسعى أحمد سامى للاستعانة بحسام حسن فى المباراتين المقبلتين أمام إنبى والمصرى، والتى يحتاج فيها الفريق لثلاث نقاط لضمان البقاء فى الدورى، بعدما اشتعل الصراع بين 7 أندية في قاع الدورى منها سموحة.