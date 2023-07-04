شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على الانتهاء من بطولة كأس مصر قبل نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على الانتهاء من مباريات مسابقة كاس مصر الجارية قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث يتبقى مباراتين في دور الـ16 عشر، ومباراة بين الفائزين من هاتين المباراتين في ربع النهائي، ومباراتي نصف النهائي والنهائي.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن المتبقي في مسابقة كأس مصر هما 6 مباريات فقط، ولذلك سيكون الشغل الشاغل هو وضع هذه المباريات في النصف الأول من أغسطس.

وأوضح المصدر أن الأمر يتوقف على مصير مشاركة الزمالك في البطولة العربية، حال تأهل اليوم على حساب المقاولون العرب، مؤكدا أن حال صعود الزمالك لنصف النهائي والتأهل من دور المجموعات في البطولة العربية سينتهى كاس مصر في نهاية أغسطس، أما في حال وداع الزمالك من الدور الأول، فسيكون نهاية المسابقة قبل يوم 15 أو 20 أغسطس على أقصى تقدير .

يذكر أن الزمالك يلتقى المقاولون العرب عند الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ارضية ملعب استاد القاهرة الدولى، والفائز من هذا اللقاء سيلتقى بيراميدز فى الدور نصف النهائى.

وكشف اللواء أحمد فوزى، مدير إدارة المباريات والملاعب باتحاد الكرة، حصول الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لحضور الجمهور فى مباريات كأس مصر المقبلة، بواقع 6 آلاف مشجع فى كل مباراة، وقال فوزى، إن الموافقة تشمل مباراة ربع النهائي المحددة بين الزمالك والمقاولون اليوم الثلاثاء، والتى تشهد حضور 3 آلاف مشجع لكل فريق.