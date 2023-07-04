كشف حساب شوقى غريب أمام الزمالك قبل لقاء الكأس الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بناددى الزمالك لخوص مواجهة قوية أمام المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، فى صراع على بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائى، حيث يرغب كل فريق فى الوصول إلى المواجهة النهائية على أمل التتويج باللقب.

استهل نادي الزمالك مشواره في دور الـ 32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلمها قبل أن تمتد لشوطين إضافيين حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادي الزمالك على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.

وجاءت مواجهات شوقي غريب مدرب المقاولون العرب أمام الزمالك في مختلف البطولات كالتالي: