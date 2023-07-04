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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب أمام الزمالك قبل لقاء الكأس الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
استهل نادي الزمالك مشواره في دور الـ 32 بكأس مصر بفوز صعب على فريق بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلمها قبل أن تمتد لشوطين إضافيين حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل، ثم تغلب نادي الزمالك على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بينما كان المقاولون العرب قد تأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.
وجاءت مواجهات شوقي غريب مدرب المقاولون العرب أمام الزمالك في مختلف البطولات كالتالي:
8 مباريات ضد الزمالك
2 فوز لشوقى غريب
2 تعادل
4 خسارة
10 أهداف سجلتها فرق شوقى غريب في الزمالك
شوقي غريب
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