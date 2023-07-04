شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع النجوم بهدف لمثله بكأس مصر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبى مع النجوم بهدف لمثله في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

افتتح التسجيل لـ إنبى عبد الرحمن عماد في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عبد الله جمال للنجوم في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى،خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة،خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – عبد الرحمن عماد – محمد حمدى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلاً من: عبد الرحمن سمير – أحمد يوسف – خالد رضا – رفيق كابو – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار – صلاح زايد – محمد النحاس – أحمد نادر.

وجاء تشكيل النجوم كالتالى: حراسة المرمى: محمد جمال، خط الدفاع: مصطفى السيد، أحمد رمضان، حازم محمد، كمال صبحى،خط الوسط: محمد سيد، أحمد على، زياد التيهى، عبد الله خالد، خط الهجوم: نور علاء ومحمد همام.