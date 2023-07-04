شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يوجه رسالة للمنتخب الأوليمبى قبل مباراة غينيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم رسالة الى لاعبو منتخب مصر الأولمبي قبل مباراة غينيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم وجاءت كالتالي :" في المغرب لتوصيل رسالة بقوة فريقنا تحت 23 عاما الذي يسعى للتأهل للأولمبياد العام القادم، وهو أمر مهم لمصر، حظ موفق ومشرف للوطن".

تتجه أنظار متابعي كرة القدم المصرية إلى استاد طنجة لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم أمام غينيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة بالمغرب و المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

أعلن البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل فريقه أمام منتخب غينيا في المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم وجاء كالتالي :حمزة علاء و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل و حاتم محمد و أحمد عاطف و محمد طارق و محمد شحاته و محمود صابر و أسامه فيصل و إبراهيم عادل