شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينهى مغامرة النجوم بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق إنبى إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات بعد الفوز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبوت.

افتتح التسجيل لـ إنبى عبد الرحمن عماد في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عبد الله جمال للنجوم في الدقيقة 22 ،ثم عزز سيف الخشاب تقدم الفريق البترولى بالهدف الثانى في الدقيقة 53 قبل أن يختتم أحمد كالوشا أهداف إنبى في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة أنهى فريق إنبى بقيادة مديره الفني تامر مصطفى مغامرة النجوم في بطولة كأس مصر لا سيما أن الأخير نجح في إقصاء الإسماعيلى وسموحة من البطولة.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى،خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة،خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – عبد الرحمن عماد – محمد حمدى.

بينما جاء تشكيل النجوم كالتالى: حراسة المرمى: محمد جمال، خط الدفاع: مصطفى السيد، أحمد رمضان، حازم محمد، كمال صبحى،خط الوسط: محمد سيد، أحمد على، زياد التيهى، عبد الله خالد، خط الهجوم: نور علاء ومحمد همام.