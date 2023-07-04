شكرا لقرائتكم خبر عن أمادو نياص وجون أوكلى فى هجوم المقاولون أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لكأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: محمد شوقي غريب - أحمد شيمي – عمر سافيولا - محمد رزق

خط الهجوم: أمادو نياص - جون أوكلي.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف .