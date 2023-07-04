شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتقدم بهدف محمد شحاتة على غينيا فى الدقيقة 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر الأولمبي بهدف أمام منتخب غينيا في الدقيقة 8 بعد تسديدة قوية لمحمد شحاتة في مباراة نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2023 بالمغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

أعلن البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل فريقه أمام منتخب غينيا فوجاء كالتالي :حمزة علاء و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل و حاتم محمد و أحمد عاطف و محمد طارق و محمد شحاته و محمود صابر و أسامه فيصل و إبراهيم عادل

يدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة صعبة للغاية أمام غينيا فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويصعد لأولمبياد باريس 2024 الثلاثة منتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث فى البطولة، ويلتقى المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

المنتخب الأولمبى متصدر المجموعة الثانية

ونجح المنتخب الأولمبى فى التأهل لنصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما ودع منتخبا النيجروالجابون البطولة.