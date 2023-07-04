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هبوظ المسابقة.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري قبل أيام من قمة الأهلي والزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر - هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالانسحاب من بطولة الدوري وعدم استكمال باقي المباريات المتبقية، في حال إيقاف لاعب الأبيض نبيل عماد دونجا.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "من اشتكي دونجا؟، من حقق معه ليوقع عليه العقوبة؟، أقول للمستشار عزت خميس لو أنت أصدرت القرار هل تم إيقاف كهربا؟".

وأضاف مرتضى منصور: "تريدون إفساد الدوري؟، سهل جدًا هبوظه، سنرى القرار ولن نُكمل".

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، اتخاذ لجنة الانضباط تطبيق عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ضد دونجا بعد مشاهدة اللجنة واقعة احتفاله مع زميله أحمد مصطفى زيزو بشكل غير أخلاقي.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري، والمقرر لها ١٣ يوليو الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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