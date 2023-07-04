تشكيل هجومي لنادى المقاولون العرب أمام الزمالك في لقاء الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

ويمثل المقاولون في اللقاء كل من

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – أحمد علاء

الوسط: محمد شوقي غريب – محمد الشيمي – محمد رزق – جوزيف أوشايا

الهجوم: عمر فتحي – أمادو نياس – جون أوكلي.

فيما يمثل الزمالك في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، شيكابالا، سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: سيف الدين الجزيري

بينما على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض كل من : "محمد نديم، عمر جابر، محمد حسام بيسو، عمرو السيسي، أحمد محمود، أحمد إيشو، سامسون أكينيولا، ناصر منسي وعلي ياسر".

وينتظر أن يتقابل الفائز من هذه المواجهة ، مع فريق بيراميدز لحساب نافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

على صعيد متصل فريق نادي إنبي منذ قليل في تحقيق الانتصار بثلاثية مقابل هدف وحيد على حساب نظيره النجم، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.

بتلك النتيجة تمكن نادي إنبي قد حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، ليواصل الإطاحة بالأندية الكبرى من طريقه بعدما فاز على فريق فيوتشر في لقاء دور الستة عشر بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فيما توقفت انتصارات فريق النجوم في كأس مصر بعدما أطاح بفريق الإسماعيلي من دور الـ 32 بهدفين دون مقابل، وتمكن أيضًا من الإطاحة بنادي سموحه في دور الـ 16 من بطولة بهدف دون مقابل.