زيزو يفتتح أهداف الزمالك في شباك المقاولون العرب من ركلة جزاء

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول في شباك المقاولون العرب وذلك في المباراة المقامة بينهما حاليا على إستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

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ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء بعدما سددها بقوة لتسكن شباك أبو السعود في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من المباراة.



تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وجاء على دكة البدلاء كل من:

محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك

في مركز حارس المرمى: محمد أبو السعود

في خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابور - أحمد علاء - جوزيف أوشايا

في خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد شوقي - محمد رزق - عمر سافيولا - أمادو نياس

في خط الهجوم: جون أوكلي.

دكة بدلاء المقاولون العرب: أحمد عربي ، يوسف الجوهري ، محمد سالم ، عبدالرحمن جبنة ، فادي فريد ، محمد مجلي ، أحمد تمساح، محمد هاني تريكة ، الحبيب أحمد.

وحرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفقة أعضاء الجهاز الفني للأبيض بتفقد أرضية ستاد القاهرة الدولي قبل البدء في إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للمواجهة.

وخلال مواجهات الزمالك بالنسخة الحالية من بطولة كأس مصر نجح الفريق الأبيض في تخطي نظيره بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين، قبل أن يتمكن من الفوز على فريق فاركو في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

وفي سياق متصل ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي لقاء الأهلي والزمالك المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق ١٣ من يوليو الجاري ، لحساب منافسات الدور الثاني من فعاليات الدوري الممتاز.