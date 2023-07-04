الزمالك يُعيد فتح مدرسة الفن بثلاثية أمام "المقاولون" .. الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي الزمالك على المقاولون العرب بثلاثية من دون رد، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.





جاء الهدف الأول من ركلة جزاء للأبيض عند الدقيقة 17 سددها اللاعب أحمد سيد زيزو بنجاح، قبل أن يعاود اللاعب ذاته التسجيل ومضاعفة النتيجة عند الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن تسديدة قوية أخرى من خارج منطقة الجزاء تمكن سيف الدين الجزيري من التوقيع على ثالث أهداف الأبيض عند الدقيقة 40.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المواجهة، فريق بيراميدز لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والتي يحمل الأهلي لقبها.

ويمثل المقاولون في مواجهة الكأس كل من ..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – أحمد علاء.

الوسط: محمد شوقي غريب – محمد الشيمي – محمد رزق – جوزيف أوشايا

الهجوم: عمر فتحي – أمادو نياس – جون أوكلي.

بينما يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، شيكابالا، سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ولحساب الدور ذاته من مسابقة الكأس، تمكن فريق نادي إنبي قبل بدء هذا اللقاء من تحقيق الانتصار بثلاثية مقابل هدف وحيد على حساب نظيره نجوم المستقبل، خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، لحساب منافسات ربع نهائي كأس مصر نسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.