الزمالك يتقدم على "المقاولون" بعد مرور 20 دقيقة في لقاء الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي الزمالك بالهدف الأول على المقاولون العرب، خلال اللقاء الجاري بينها الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.



جاء الهدف عبر اللاعب أحمد سيد زيزو من علامة الجزاء عند الدقيقة 17.

ويمثل المقاولون في المباراة كل من

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – أحمد علاء.

الوسط: محمد شوقي غريب – محمد الشيمي – محمد رزق – جوزيف أوشايا

الهجوم: عمر فتحي – أمادو نياس – جون أوكلي.

بينما يمثل الزمالك في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، شيكابالا، سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وضمت قائمة الزمالك للقاء كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.